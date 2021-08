เรื่องย่อ โดราเอมอน เดอะ มูฟวี่: เกาะมหาโภคทรัพย์ของโนบิตะ



เรื่องย่อ

โนบิตะบอกกับไจแอนท์ว่าจะออกตามหาโภคทรัพย์ โดราเอมอนเลยนำของดีเลิศ เว็บดูหนัง แผนที่หาทรัพย์สิน ออกมา จุดที่ชี้ในแผนที่เตือนว่าที่นี่มีทรัพย์สมบัติอยู่ นั่นก็คือห้วงสมุทรแปซิฟิค

ต่อจากนั้นเหล่าเพื่อนพ้องๆก็เลยเดินทางด้วยเรือ ”โนเบตาโอร่า” แม้กระนั้นก็ถูกเหล่าโจรสลัดจู่โจมขณะที่กำลังลงหยุดที่เกาะ







ภายหลังจากหนีมา ก็ได้พบกับเด็กผู้ชายชื่อ ฟล็อค ผู้มากับหุ่นยนต์นกแก้ว ควิซ ฟล็อคเป็นเด็กผู้ชายช่างเรือพหูสูตรความลับของเกาะมหาทรัพย์สินเขาได้หนีออกมาจากเรือสลัดเพราะอะไรกัน! ดูหนัง แล้วก็โนบิตะจะช่วยชิซุกะให้รอดพ้นจากเงื้อมมือโจรสลัดได้ไหม? แล้วความลับของเกาะมหาทรัพย์สินที่หลับอยู่เป็นอย่างไรกันแน่?!



ร่วมติดตามได้ใน โดราเอมอน เดอะ มูฟวี่ เกาะมหาทรัพย์สมบัติของโนบิตะ



18 ต.ค.นี้ในโรงหนัง



รายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้

อิมาอิ ค้างซุอากิ (Imai Kazuaki) ผู้เคยเป็น Episode Director ของ Doraemon ฉบับโทรทัศน์มาก่อน โดยคราวนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับเพื่อการควบคุม Doraemon ฉบับภาพยนตร์ของเขา ดูหนังออนไลน์ ยิ่งกว่านั้นยังได้คุณ คาวามุระ เกนคิ (Kawamura Genki) ผู้เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์อนิเมชั่นมีชื่ออย่าง your name. และก็ The Boy and The Beast มารับหน้าที่เป็นนักเขียนบทของภาพยนตร์ภาคนี้ให้อีกด้วย



ภาพยนตร์ภาคใหม่ใช้ชื่ว่า Eiga Doraemon : Nobita No Takarajima เป็นภาพยนตร์ลำดับที่ 38 ของเฟรนไชส์นี้ เรื่องราวของภาพยนตร์จะมีพล็อตเรื่องหลักมาจากวรรณกรรมคลาสสิค เกาะมหาทรัพย์สมบัติ ของ โรเบิร์ต หฝ่าส์ สตีเฟนสัน