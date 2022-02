Informatie over lidmaatschap bij datingsite 5. | Bijen

Dus ik sluit mijn lidmaatschap af, vrijwel immediate na het betalen wordt mijn accounts geblokkeerd!! Dus ik post satisfied de vraag waarom dit gedaan is… nou meneer, you heeft in eerdere mailwisseling een andere naam gebruikt waarschijnlijk mijn echte naam Om perish rede hebben wij het account geblokkeerd tot dat je ons je echte gegevens geeft, fulfilled bijgevoegd documenten waarmee you bewijst dat deze gegevens kloppen. Omdat ik deze gegevens niet geven wil aan een partij als Parship, besluit ik een beroep te doen op het herroepingsrecht.

Dit geef ik netjes aan en ga ervanuit dat het geld terug gestort werd. Ik got betaald via Paypal gelukkig wel! Wat blijkt?

Als je gratis top wordt vul je een aantal vragen in, de computer maakt hiervan een persoonlijk connection, zonder enig interesse te hebben in een of ander rapport over mij zelf vul ik de vragen in, aannemend dat dit opgenomen wordt in je profiel. Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand perish geen 21,95 wil betalen wel even euro overmaakt voor een PDFje uitgespuugd home de computer, maar goed. Maar wat blijkt? Als je betaald lid wordt krijg je dit PDFje helemaal gratis! Ook vraag je er niet om, en pimple ik niet te wachten op een PDFje waar in een door de pc gegenereerd rapport over mij zelf beschreven staat….

Je krijgt het rapport, of je wil of niet! Wat maakt dat nu uit zou je denken…. Ja dat denk je, TOT je gebruik maakt van het herroepingsrecht. En vervolgens wordt dit bedrag minus het reeds betaalde bedrag afgeschreven van je Paypal omdat je ook nog eens een autorisatie afgeeft tijdens het afsluiten van het abonnement. Gelukkig heb ik fulfilled behulp van Paypal een declare kunnen maken zodat ik mijn geld terug kreeg, waarop Parship mij een herinnering stuurt dat ik toch echt moet betalen.

Leave op een deal wordt automatisch verlengd! En het beeindigen wordt niet makkelijk gemaakt. Middels post naar de klantenservice heb ik het opgezegd, maar dit blijkt talk with strangers niet te kunnen.

Terwijl mijn vragen via dit correspondentieadres over het aangaan van een jaar parship netjes werden beantwoord. Bij het aangaan van het deal werd myself te telefonisch verzekerd dat het om een lidmaatschap van een jaar gaat. Op mijn opzegging via post kreeg ik geen reactie. Al found al kost myself dat inmiddels ipv euro in plaats van 1 jaar euro!

En nu nog afwachten of mijn opzegging daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Want op de webpages wensen ze een handgeschreven quick per blog post of fax te ontvangen…. Ik lees bovenstaande came across verbazing. Parship try toch voor de wat hoger opgeleiden? Ik kan me personally niet voorstellen dat er dan niemand was pass away er werk van maakt ongeacht wat parship zelf ook zegt of in de kleinere letters zet, er geld een herroepingsrecht volgens de damp en die damp was toch duidelijk lijkt myself.

Niemand hier perish hoger opgeleid are als bijv. Zo ja zou voor menig fijn zijn dat eens uit te zoeken en hier neer te zetten. Het is actually een waardeloze site waar de meeste accounts fake zijn, sterker nog, bij het opzeggen schrijven ze dat ze jou mail laten staan totdat je het zelf helemaal er af haalt.

In de praktijk merk je dat het daardoor een Ghost-site is actually geworden en dat het merendeel van de leden niet actief zijn. Met medewerkers houden ze de site bij?

